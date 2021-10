ATELIER D’ÉCRITURE La Chevallerais, 18 décembre 2021, La Chevallerais.

ATELIER D’ÉCRITURE 2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 16:00:00 Rue Traversière Bibliothèque Colette/Au Plaisir de Lire

La Chevallerais Loire-Atlantique La Chevallerais

Parcours Arts de la parole

2ème Rendez-vous du Réseau des acteurs du livre et de la lecture.

La forêt du Gâvre est au centre des quatre communes du Pays de Blain. Comme un cœur qui rassemble, elle exerce une attraction pour les habitants de toute la région et de tous les âges. Vincent KARCHE et Douna LOUP proposent une déambulation sylvestre parsemée d’ateliers, de jeux, de rencontres, de lectures où chacun est invité à exprimer sa façon de vivre la forêt.

De cette richesse de vécus naitront des histoires, pour une lecture parlée et chantée ayant pour cœur intime la forêt.

Samedi 18 janvier 14h-16h à BOUVRON (Tiers-Lieu, 02 28 01 20 54, tiers-lieu@mairie-bouvron.fr)

Samedi 25 janvier 10h-12h à LE GÂVRE (Bibliothèque, 02 40 51 26 18)

Samedi 1er février 14h-16h à LA CHEVALLERAIS (Bibliothèque, 02 40 79 10 12)

Samedi 8 février 14h-16h à ST EMILIEN DE BLAIN (Bibliothèque, lenvoldeslivres@gmail.com)

L’association du Puits au Chat est associée aux bibliothèques pour ce parcours.

Jeux d’écriture et de création sur la forêt vivante.Gratuit – Sur inscription auprès de chaque bibliothèque – 20 places par atelier

bibliotheque.auplaisirdelire@laposte.net

