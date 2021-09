Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Atelier d’écriture de scénario Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Atelier d’écriture de scénario Vernoux-en-Vivarais, 1 octobre 2021, Vernoux-en-Vivarais. Atelier d’écriture de scénario 2021-10-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-01 17:00:00 17:00:00 Salle du lac Esplanade du Lac aux Ramiers

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Atelier accessible à tous (sur inscription).

Atelier en présence de Bernard Declerq (scénariste et réalisateur), à partir d’extraits du roman “Trois étages” de Eshkol Nevo et du film “Tre Piani” de Nanni Moretti.

Repas tiré des sacs à midi.

