Un cycle de 10 ateliers animé par Sylvette Labat d’octobre à mai. Découvrir et explorer chaque mois un nouveau chemin d’écriture. Inscription et tarif voir Médiathèque **Prochaines dates** : 19 novembre et 10 décembre Inscriptions et tarifs voir la médiathèque Adultes Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

