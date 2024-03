Atelier découverte des métiers hôtellerie-restauration Campus des métiers et de l’artisanat Blois, mardi 19 mars 2024.

Atelier découverte des métiers hôtellerie-restauration Semaine des métiers du tourisme Mardi 19 mars, 09h00 Campus des métiers et de l’artisanat

Présentation du secteur d’activité hôtellerie-restauration, des métiers, des formations, interventions de professionnels, de stagiaires et d’élèves. Visite du nouveau bâtiment Métiers de Bouche et Hôtellerie-Restauration du Campus des Métiers et de l’Artisanat.

Le matin est consacré aux métiers de la restauration et du service et l’après-midi est consacré aux métiers du service.

Campus des métiers et de l’artisanat 12 rue Francois Billoux Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

hôtellerie restauration