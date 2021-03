Albi Maison de quartier du Marranel Albi, Tarn Atelier découverte des couches lavables Maison de quartier du Marranel Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Atelier découverte des couches lavables Maison de quartier du Marranel, 20 mars 2021-20 mars 2021, Albi. Atelier découverte des couches lavables

Maison de quartier du Marranel, le samedi 20 mars à 10:00 atelier sur inscription, gratuit

Cet atelier vous permettra de découvrir les couches lavables, leur utilisation et peut être vous permettra de vous y mettre! Maison de quartier du Marranel Rue Alain Colas 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Maison de quartier du Marranel Adresse Rue Alain Colas 81000 Albi Ville Albi