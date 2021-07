Ris-Orangis Les Cinoches Essonne, Ris-Orangis Atelier découpage technique Les Cinoches Ris-Orangis

Les Cinoches, le mercredi 25 août à 14:00

L’atelier permettra aux participant·es de se familiariser avec le travail de réalisation en pré-production, de comprendre la réflexion du film en amont du tournage, en particulier sur la manière de choisir les plans à tourner. Par groupe de 5, les participants s’entraîneront devant une maquette d’un décor (exemple : une rue) avec des figurines pour les personnages et la caméra. Ils établiront ainsi un découpage technique puis expliqueront leur démarche aux autres groupes. Les maquettes étant similaires, cela mettra en valeur l’impact du choix des plans sur le film.

Inscription obligatoire. Atelier limité à 20 participants.

2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T17:00:00

