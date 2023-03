Atelier / débat « être parent avec ce climat » Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Atelier / débat « être parent avec ce climat », 25 mars 2023, Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours. Atelier / débat « être parent avec ce climat » Rue du Huit Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

2023-03-25 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-25 17:00:00 17:00:00 Joué-lès-Tours

Indre-et-Loire Joué-lès-Tours pointecoute@jouelestours.fr +33 6 10 98 33 64 Ville de Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Rue du Huit Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Ville Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Joué-lès-Tours

Atelier / débat « être parent avec ce climat » 2023-03-25 was last modified: by Atelier / débat « être parent avec ce climat » Joué-lès-Tours 25 mars 2023 Indre-et-Loire Joué-lès-Tours Rue du Huit Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire