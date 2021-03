Échourgnac Échourgnac Dordogne, échourgnac Atelier de vannerie Échourgnac Catégories d’évènement: Dordogne

échourgnac

Atelier de vannerie, 27 mars 2021-27 mars 2021, Échourgnac. Atelier de vannerie 2021-03-27 09:30:00 – 2021-03-28 17:00:00 Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot

Échourgnac Dordogne Échourgnac Atelier de vannerie : panier Paillassou 100 € les 2 jours matériaux compris de 9h30 à 17h : 05.53.81.99.28 Atelier de vannerie : panier Paillassou 100 € les 2 jours matériaux compris de 9h30 à 17h : 05.53.81.99.28 Atelier de vannerie : panier Paillassou 100 € les 2 jours matériaux compris de 9h30 à 17h : 05.53.81.99.28 Atelier de vannerie : panier Paillassou 100 € les 2 jours matériaux compris de 9h30 à 17h : 05.53.81.99.28 Freepik

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, échourgnac Autres Lieu Échourgnac Adresse Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot Ville Échourgnac