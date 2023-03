Reliure et restauration du livre Atelier de Reliure Le Marque Page, 31 mars 2023, Mulhouse.

Vous y tenez, il évoque des souvenirs, il est parfois usé, patiné par le temps et tant d’autres mains, chères ou inconnues, ont tourné ses pages.

C’est un objet pas tout à fait comme un autre : son aspect, son toucher, son contenu vous interpellent sans doute.

Il a été façonné avec patience par un artisan à l’imagination créative et au geste sûr.

Sur une étagère ou un lutrin, dans une boîte ou un étui au décor soigné, il est là, il perdure, il s’affranchit du temps, le livre.

Nous vous invitons à partager notre approche sensible et concrète de l’objet livre auquel nous accordons tous nos soins et toute notre attention dans nos ateliers « Le Marque Page » à Mulhouse et « De la Page au livre » à Haguenau.

Vous pourrez voir, toucher les outils, les cuirs, les matériaux connus ou insolites, vous visualiserez l’avant et l’après d’une restauration de livre, vous découvrirez les reliures contemporaines à côté de celles plus traditionnelles.

Vous regarderez désormais le livre autrement.

