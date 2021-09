Besançon Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon, Doubs Atelier de pratique Jeune Public Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Atelier de pratique Jeune Public
Maison de l'Architecture de Franche-Comté, le mercredi 20 octobre à 14:00

Maison de l’Architecture de Franche-Comté, le mercredi 20 octobre à 14:00

### Avec Jade Sauvage, artiste graphiste et plasticienne (Écart d’Arts) Recherche de motifs pour créer une légende puis imprimer un plan. Empreintes d’objets, de tampons et de plaques en mousse à graver pour réaliser un plan urbain à partir d’une légende conçue en amont. Techniques : · gravure mousse · tampons · impression

5 euros avec adhésion d’un membre de la famille à jour. Sur réservation.

Maison de l'Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T17:00:00

