L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le mercredi 15 décembre à 10:00

Pour les fêtes de Noël, les enfants sont invités à confectionner leur bonhomme de neige chaussette en compagnie de Sonia Stella, artiste et professeur d’arts plastiques. Pour les 8- 12 ans (sur réservation au 04 92 41 76 60)

Gratuit, sur inscription, enfants de 8 à 12 ans, masque obligatoire et pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois.

Pour les fêtes de Noël, les enfants sont invités à confectionner leur bonhomme de neige chaussette en compagnie de Sonia Stella, artiste et professeur d'arts plastiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T11:30:00

