Il est temps de préparer votre calendrier de l'avent, vous avez envie d'un peu de poésie et de sortir des traditionnelles boites à chocolat ? Le Musée de l'Image Populaire vous propose cette année un atelier réservé aux parents accompagnés de son enfant : un moment à deux pour créer votre couronne à quatre mains ! Vous aurez plaisir à confectionner un bel objet à installer dans votre intérieur. Assembler des branchages, rehausser de branches d'eucalyptus, puis disposer les 24 petites maisons de papier que vous aurez découpées au préalable. Ces maisons sont habillées d'un motif bois évoquant un petit chalet et d'un motif noir & blanc rappelant l'univers de Noël (sapins, flocons, cadeaux, étoiles…)

Atelier de Noël : fabriquez votre couronne calendrier de l'Avent en duo
2021-11-28 15:00:00 – 2021-11-28 17:00:00
Val-de-Moder Bas-Rhin Val-de-Moder EUR

+33 3 88 07 80 05

