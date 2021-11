Montmorillon médiathèque de Montmorillon Montmorillon, Vienne Atelier de Noël (enfant) médiathèque de Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Atelier de Noël (enfant) médiathèque de Montmorillon, 8 décembre 2021, Montmorillon. Atelier de Noël (enfant)

médiathèque de Montmorillon, le mercredi 8 décembre à 16:00

animé par le Simer Fabrication d’un photophore de Noël avec de la peinture faite maison et réalisation d’une suspension en capsules de café recyclées. (Durée : 1h30)

Gratuit – Sur inscription – Pass sanitaire pour les + de 12 ans

Fabrication d’objets de Noël à partir de matériaux recyclés médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T16:00:00 2021-12-08T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu médiathèque de Montmorillon Adresse 9, avenue pasteur Montmorillon Ville Montmorillon lieuville médiathèque de Montmorillon Montmorillon