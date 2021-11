Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Atelier de dégustation « Bières et mets de Fêtes » Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Atelier de dégustation « Bières et mets de Fêtes » Brasserie Cath' 2 Rue des Galips Capbreton

2021-12-03 18:30:00 – 2021-12-21

Un moment de partage pour découvrir l'accord parfait entre bières locales et artisanales et gastronomie Landaise. De quoi régaler vos papilles pour les fêtes de fin d'année et réveiller votre créativité. Sur réservation, nombre de places limité.

+33 5 58 42 74 32

Brasserie Cath' 2 Rue des Galips Capbreton

