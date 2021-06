Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Atelier de cuisine végétale Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Atelier de cuisine végétale Mourenx, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mourenx. Atelier de cuisine végétale 2021-07-03 09:30:00 – 2021-07-03 12:00:00

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx EUR 35 Tarte polenta et crudités en folie

Tiramisu aux fruits rouges

+33 6 99 62 49 03

Le pavé dans la poêle

