Rosny-sous-Bois Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Atelier de construction animé par le centre Kapla Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

Atelier de construction animé par le centre Kapla Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rosny-sous-Bois. Atelier de construction animé par le centre Kapla

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois

Parallèlement à la visite guidée de l’Hôtel de Ville organisée par les Archives municipales, vous êtes conviés à participer à un atelier ludique de construction pour petits et grands, en présence d’un animateur du centre Kapla. L’accent sera mis sur la construction d’édifices et de monuments en rapport avec le patrimoine local.

Sur inscription. 15 personnes maxi

Atelier de construction animé par le centre Kapla Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois 20 rue Claude Pernès 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois Adresse 20 rue Claude Pernès 93110 Rosny-sous-Bois Ville Rosny-sous-Bois lieuville Hôtel de Ville de Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois