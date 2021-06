Atelier d’arts visuels O Pigmentée (quartier Viarme) Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée, 22 septembre 2021-22 septembre 2021, Nantes.

Gratuit : non Ateliers d’Arts Plastiques et Beaux-arts (enfants à partir de 2 ans, adolescents).Horaires Hebdomadaires : Mercredi : 14h à 15h30 – 8/11 ans. Mercredi : 15h30 à 16h30 – 4/7 ans.Mercredi : 17h à 19h – 12/15 ans.Jeudi : 17h à 18h – 4/7 ans.Jeudi : 17h à 18h30 – 8/11 ans.Vendredi : 17h à 18h – 4/7 ans.Vendredi : 17h à 18h30 – 8/11 ans.Vendredi : 17h à 19h – 12/15 ans.Ateliers d’Arts Graphiques et Illustration (enfants, adolescents, adultes) / (manuel & infographie).Horaires Hebdomadaires :Mercredi : 14h à 15h30 – 7/11 ans.Mercredi : 15h30 – 17h – 7/11 ans.Mercredi : 17h à 19h – 12/15 ans.Jeudi : 17h à 19h – 12/15 ans.Jeudi : 19h à 21h – 16 ans et Adultes.Vendredi : 17h à 19h – 12/15 ans.Tarif annuel :Atelier hebdomadaire de 1h : 350* euros 50 euros de fournitures.Atelier hebdomadaire de 1h30 : 400* euros 50 euros de fournitures.Atelier hebdomadaire de 2h : 440* euros 50 euros de fournitures.Tarif trimestriel :Atelier hebdomadaire de 1h : 135* euros 23 euros de fournitures.Atelier hebdomadaire de 1h30 : 150* euros 23 euros de fournitures.Atelier hebdomadaire de 2h : 160* euros 23 euros de fournitures.Forfait de 10 séances de 1h : 120* euros 15 euros de fournitures.* 12 euros d’adhésion à l’association O Pigmentée.5% de réduction pour deux membres de la même famille.10% de réduction à partir de trois membres de la même famille.Carte blanche acceptée (Toute demande peut se faire, sans rendez-vous, en mairie centrale (Hôtel de Ville, rue de Strasbourg), en mairies annexes et au CCAS (place Saint Similien).Ateliers d’éveil aux Arts Plastiques (enfants de 2 et 3 ans).Horaires Hebdomadaires :Mercredi : 15H30 – 16H15.Tarif annuel : 330* euros 50 euros de fournitures.Tarif trimestre : 125* euros 23 euros de fournitures.Forfait 10 séances de 1H : 120* euros 15 euros de fournitures.* 12 euros d’adhésion à l’association O Pigmentée.5% de réduction pour deux membres de la même famille.10% de réduction à partir de trois membres de la même famille.Carte blanche acceptée (Toute demande peut se faire, sans rendez-vous, en mairie centrale (Hôtel de Ville, rue de Strasbourg), en mairies annexes et au CCAS (place Saint Similien). enfants, adolescents, adultes

L’Atelier O Pigmentée organise des ateliers hebdomadaires au cours de l’année scolaire et des stages pour tous les âges pendant les week-ends et les vacances scolaires.Public : enfants, adolescents, adultes

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée 18 rue Capitaine Corhumel Centre-ville Nantes