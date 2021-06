Vaulx Les Jardins Secrets Haute-Savoie, Vaulx ATELIER D’ART FLORAL Les Jardins Secrets Vaulx Catégories d’évènement: Haute-Savoie

### L’atelier d’art floral se déroule de 15h00 à 18h00 en compagnie d’Olivier O’connor, fleuriste passionné. Il vous permettra de réaliser votre composition florale pour en faire une véritable création personnelle et originale. _Minium 8 personnes / Maximum 12 personnes_ **La formule comprend l’atelier, la visite libre des jardins secrets et une boisson.**

Formule adulte : 40€ (atelier + flânerie libre + 1 boisson)

2021-06-23T15:00:00 2021-06-23T18:00:00;2021-07-28T15:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-09-08T15:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T18:00:00

