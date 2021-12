le bourg pelussin,pelussin (42) atelier danse traditionnelle le bourg pelussin,pelussin (42)

Ce vendredi, on travaillera: le carré de bresse,danse à quatre la gavre, danse des flandres le congo de sos et des dames de bordeaux petit échauffement avec quelques rondes : telier a l école des trois dents au 1er étage, pensez apporter des chaussures qui ne font pas de marques au sol car salle de motricité des enfants. Cet atelier est adressé a tout le monde meme les non adhérents de l association et pour tout niveau. Alors n hésitez pas a nous rejoindre a 20h30, atelier animé par pascale borde :07 86 00 60 35 ou pascaleborde@aol.com, pas besoin d inscripyion *source : événement [atelier danse traditionnelle](https://agendatrad.org/e/35096) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

