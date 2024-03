Atelier cuisine végétale et locale de plantes sauvages – Aude à la Nature Grandfontaine Grandfontaine, samedi 30 mars 2024.

Atelier cuisine végétale et locale de plantes sauvages – Aude à la Nature Cuisine végétale de qualité, ingrédients bio et le plus possible locaux 30 mars – 10 août, les samedis Grandfontaine Tarifs : Adulte (plus de 12 ans) 70€ ; Enfant (moins 12 ans) 50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T13:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-08-10T11:30:00+02:00 – 2024-08-10T15:30:00+02:00

Atelier d’apprentissage de cuisine végétale aux plantes sauvages avec réalisation de plusieurs recettes végétales simples et délicates

Nous cuisinerons les plantes sauvages avec une cuisine végétale et fine aux ingrédients biologiques et le plus possible locaux. L’approche adoptée vous permettra d’acquérir des connaissances et techniques de cuisine et cuisine végétale, et de développer pas à pas votre propre créativité culinaire.

Nous dégusterons nos préparations vers 15h accompagnées de vin biologique ou de sirops aux plantes faits maison.. Vous repartirez avec les recettes cuisinées

Objectifs

Découvrir les saveurs uniques des plantes sauvages via une approche sensorielle

Apprendre à cuisiner les plantes sauvages sous différentes formes pour les utiliser dans la cuisine de tous les jours

Acquérir des bases en cuisine végétale

Développer sa créativité en cuisine

Apprendre des recettes végétales et sauvages simples et délicieuses pour pouvoir les refaire chez vous, en les adaptant (ingrédients)

Aller vers plus d’autonomie dans votre vie de tous les jours

Tarif adulte : 75 euros – Chèques vacances acceptés (me contacter pour envoi des chèques à l’avance : la réception du paiement confirme l’inscription. Les enfants de moins de 12 ans sont accompagnés d’un adulte. Tarif enfant moins 12 ans cuisine : 55 euros



Important

Un minimum de 6 participants est requis pour le maintien de l’atelier.

L’atelier est adapté à tous les niveaux.

Les billets ne sont pas remboursables. Le billet est cessible si vous avez un empêchement : offrez le à la personne de votre choix!

Pour les chèques vacances : paiement nécessaire pour confirmer l’inscription. Pas d’annulation sauf cas de force majeure mais



Témoignage de précédents ateliers : « L’atelier cueillette et cuisine de plantes sauvages nous a transporté au cœur d’un univers végétal passionnant. Aude nous guide avec enthousiasme, nous faisant découvrir les plantes locales et les champignons. D’autre part, j’ai apprécié l’ambiance conviviale et la dynamique en cuisine : quel plaisir de réaliser ce menu festif ! ».



Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de réaliser la balade botanique avec cueillette de 9h30 à midi : une reconnaissance des plantes, en les abordant avec nos sens, puis en nous intéressant à la botanique et à leurs propriétés culinaires et médicinales (inscriptions en ligne : atelier « balade botanique »)

Durée : 4h

Activité organisée par Aude – Animatrice et créatrice de recettes de végétariennes et autonomes

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-4

Nature Atelier nature