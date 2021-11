Deux Rivières Deux Rivières Deux Rivières, Yonne Atelier Cuisine – Cravant Deux Rivières Deux Rivières Catégories d’évènement: Deux Rivières

Deux Rivières Yonne EUR 10 10 Le FSE Cravant vous propose un atelier cuisine « Maison en pain d’épices ».

De 14h à 17h à la Salle de l’Escalier.

