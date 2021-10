Joinville-le-Pont La Bibli Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Atelier création de carnets de voyage La Bibli Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Atelier création de carnets de voyage La Bibli, 13 novembre 2021, Joinville-le-Pont. Atelier création de carnets de voyage

La Bibli, le samedi 13 novembre à 14:30

Dans ses carnets, Cerise note et dessine tout ce qui lui arrive. Lors d’un atelier de création manuelle, découvrez avec nous comment les réaliser ! Dessins, écriture, collages, reliure japonaise… Tout est bon pour y consigner vos pensées, sensations et émotions ! Inscription par téléphone au 01 49 76 60 32, ou par e-mail à [bibli@joinvillelepont.fr](mailto:bibli@joinvillelepont.fr) A partir de 8 ans.

Sur inscription par téléphone au 01 49 76 60 32 ou par e-mail à bibli@joinvillelepont.fr

Atelier de création manuelle, plongez dans l’univers des carnets de cerise La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:30:00 2021-11-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu La Bibli Adresse 23 rue de Paris 94340 Ville Joinville-le-Pont lieuville La Bibli Joinville-le-Pont