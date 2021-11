Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault, Villeneuve-lès-Béziers ATELIER CREATIF Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers

ATELIER CREATIF Villeneuve-lès-Béziers, 11 décembre 2021, Villeneuve-lès-Béziers. ATELIER CREATIF Villeneuve-lès-Béziers

2021-12-11 14:00:00 – 2021-12-11

Villeneuve-lès-Béziers Hérault Il est temps de préparer les décos de Noël !

Atelier sur inscription. Il est temps de préparer les décos de Noël !

Atelier sur inscription. Il est temps de préparer les décos de Noël !

Atelier sur inscription. vlb

Villeneuve-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Béziers Autres Lieu Villeneuve-lès-Béziers Adresse Ville Villeneuve-lès-Béziers lieuville Villeneuve-lès-Béziers