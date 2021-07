La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Atelier créatif vacances La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Atelier créatif vacances La Richardais, 28 juillet 2021, La Richardais. Atelier créatif vacances 2021-07-28 14:15:00 – 2021-07-28 15:30:00 Médiathèque l’Estuaire 17 Rue de Dinard

Une tête de lion en récup' pour décorer ta chambre. Apporte ce que tu as pu récupérer : un cintre en fer, du carton, du tissu, de la laine, des sacs en papier… Gratuit – Sur inscription (nombre de places limité) – A partir de 6 ans. Mercredi 28 juillet 2021 – De 14h15 à 15h30 – Médiathèque l'Estuaire +33 2 23 16 91 28 http://www.ville-larichardais.fr/agenda/mediatheque-atelier-creatif-vacances/

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Médiathèque l'Estuaire 17 Rue de Dinard Ville La Richardais lieuville 48.60707#-2.03411