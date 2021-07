La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Atelier créatif ” Perles Heishi” La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Atelier créatif ” Perles Heishi” La Plagne Tarentaise, 29 juillet 2021, La Plagne Tarentaise. Atelier créatif ” Perles Heishi” 2021-07-29 16:45:00 – 2021-07-29 18:00:00 Plagne 1800 Front de neige

La Plagne Tarentaise Savoie Vous êtes créatif ? Venez rejoindre notre équipe animation pour créer vos bracelets en perles ! dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Plagne 1800 Front de neige Ville La Plagne Tarentaise lieuville 45.51082#6.67699