Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le mardi 24 août à 10:00

Au programme ce mois-ci, présentation d’une « Furin », clochette à vent ou carillon japonais et fabrication de cette dernière !

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Venez exprimer votre créativité avec Florence Tors ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T12:00:00

