Atelier créatif fleuri Espace Socio-culturel Le Ruban Vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord

2022-05-18 17:00:00 – 2022-05-18 19:00:00

Brantôme en Périgord Dordogne Vous avez du temps pendant l’activité sportive de votre enfant? Venez réaliser des créations fleuries en l’attendant. Atelier gratuit. Vous avez du temps pendant l’activité sportive de votre enfant? Venez réaliser des créations fleuries en l’attendant. Atelier gratuit. +33 5 53 35 19 81 Vous avez du temps pendant l’activité sportive de votre enfant? Venez réaliser des créations fleuries en l’attendant. Atelier gratuit. Le Ruban vert

