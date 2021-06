Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Atelier créatif : fabriquer son carnet avec Barbacoa Cartoner Maison écocitoyenne Bordeaux

Atelier créatif : fabriquer son carnet avec Barbacoa Cartoner Maison écocitoyenne, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Bordeaux. Atelier créatif : fabriquer son carnet avec Barbacoa Cartoner

Maison écocitoyenne, le samedi 10 juillet à 14:00

**avec des couvertures en carton de récupération (création d’une couverture, façonnage, reliure avec la technique de votre choix).** **Vous aurez le plaisir de quitter l’atelier avec un ou plusieurs carnets au « look » unique réalisés entièrement par vous.** **Matériel fournis, mais vous pouvez apporter des morceaux de cartons.** **Sur inscription.** **Tout public, à partir de 7 ans**

Gratuit, sur inscription

Avec cet atelier découvrez des outils et techniques de reliure (reliure japonaise, Leporello, classique…) et mettez-les en pratique par la fabrication de carnets Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T16:00:00

Détails Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux