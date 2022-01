ATELIER CREATIF « DECORE TON FESTIVAL » A GETIGNE Gétigné Gétigné Catégories d’évènement: Gétigné

Loire-Atlantique

ATELIER CREATIF « DECORE TON FESTIVAL » A GETIGNE Gétigné, 18 mai 2022, Gétigné. ATELIER CREATIF « DECORE TON FESTIVAL » A GETIGNE Bibliothèque des Changes 3, rue des Changes Gétigné

2022-05-18 15:00:00 – 2022-05-18 17:00:00 Bibliothèque des Changes 3, rue des Changes

Gétigné Loire-Atlantique Après avoir rencontré le public de Clisson,

l’illustratrice Amandine Momenceau, pose ses valises

à Gétigné à l’occasion de « Mon petit festival ». Avant

d’aller profiter des spectacles, viens fabriquer des

décorations en papier, carton et carton plume qui

serviront à créer une belle ambiance.

Avec l’aide d’Amandine, transforme des bouts de

papier en totems colorés. Tu pourras récupérer ta

création après le festival. Atelier créatif avec Amandine Monmenceau qui transforme des morceaux de papier en totems colorés. A partir de 8 ans Après avoir rencontré le public de Clisson,

l’illustratrice Amandine Momenceau, pose ses valises

à Gétigné à l’occasion de « Mon petit festival ». Avant

d’aller profiter des spectacles, viens fabriquer des

décorations en papier, carton et carton plume qui

serviront à créer une belle ambiance.

Avec l’aide d’Amandine, transforme des bouts de

papier en totems colorés. Tu pourras récupérer ta

création après le festival. Bibliothèque des Changes 3, rue des Changes Gétigné

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gétigné, Loire-Atlantique Autres Lieu Gétigné Adresse Bibliothèque des Changes 3, rue des Changes Ville Gétigné lieuville Bibliothèque des Changes 3, rue des Changes Gétigné

Gétigné Gétigné https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/getigne/