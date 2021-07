La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Atelier créatif “Cartes à semer” La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Atelier créatif "Cartes à semer" 2021-07-28 16:45:00 16:45:00 – 2021-07-28 18:15:00 18:15:00

La Plagne Tarentaise Savoie La Plagne Tarentaise Vous avez la main verte ? Venez rejoindre notre équipe animation pour suivre avec elle les différentes étapes de la plantation d’une graine et repartir avec votre petite pousse ! info@la-plagne.com +33 4 79 09 02 01 http://www.la-plagne.com/ dernière mise à jour : 2021-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

Catégories d'évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie