Centre social Millandy, le vendredi 16 juillet à 10:00

Atelier parents-enfants de 18 mois à 3 ans Chansons et découvertes des sons, le tout accompagné d’instruments. Venez partager un moment d’échange musical avec votre/vos enfant(s). Atelier animé par Claire SOUMILLE, professeur d’éveil musical.

Sur inscription et payant de 1,70€ à 8,50€ par enfant – selon le taux d’effort

Centre social Millandy 5-rue Georges Millandy à Meudon-la-forêt Meudon

2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T10:45:00

