Atelier couture & sérigraphie coussin de printemps Peanuts Limoges Peanuts Limoges, samedi 30 mars 2024.

De 14h30 à 17h30.

Matériel et goûter compris / à partir de 8 ans / maximum 5 participants

Pour l’arrivée des beaux jours nous vous proposons de coudre et sérigraphier un coussin parfait pour les siestes en plein air !

Nous allons d’abord découper des pochoirs à partir de formes végétales fleurs, palmes, feuilles, algues, notre coussin sera printanier ! Chaque participant pourra ensuite sérigraphier ses formes avec soin et précision sur un tissu en coton tout doux. Il ne nous restera plus qu’à coudre notre coussin et à le remplir de petites billes ou de ouate de rembourrage en fonction de l’effet recherché. Une petite pause goûter est prévue pendant que l’encre sèche, avant la couture finale.

Renseignement par téléphone au 06 85 06 66 94.

Réservation par mail ou sur la plate-forme helloasso en lien. 40 40 EUR.

Début : 2024-03-30 14:30:00

fin : 2024-03-30 17:30:00

Peanuts 46 Rue de Fontaury

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine asso2peanuts@gmail.com

