Atelier couture projet libre Ateliers Jouret, 9 décembre 2021, Roubaix. Atelier couture projet libre

du jeudi 9 décembre au jeudi 16 décembre à Ateliers Jouret

Nous vous proposons nos conseils et un accompagnement dans vos projets couture personnalisé. Vêtements, accessoires, patronage, bases, prises en main de votre machine etc. C’est vous qui choisissez et on aura aussi toujours pleins d’idées à vous proposer ! Fournitures à prévoir en fonction de votre projet ou contactez nous verrons avec nos stocks.

35 € Fournitures à prévoir en fonction de votre projet. Nous prêtons les machines a coudre, le fil et le papier

Atelier couture, accompagnement de projet libre Ateliers Jouret 13, rue de l’Hospice 59100 Roubaix Roubaix Nord

2021-12-09T18:30:00 2021-12-09T20:30:00;2021-12-16T18:30:00 2021-12-16T20:30:00

Lieu Ateliers Jouret Adresse 13, rue de l'Hospice 59100 Roubaix Ville Roubaix