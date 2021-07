Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Atelier couronne de tête avec la créatrice Maryrose dream Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Atelier couronne de tête avec la créatrice Maryrose dream Villeneuve-sur-Lot, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Villeneuve-sur-Lot. Atelier couronne de tête avec la créatrice Maryrose dream 2021-07-28 19:00:00 – 2021-07-28 20:30:00 Hello Ma 30 Rue Sainte-catherine

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot EUR 30 35 Hello Ma vous propose un atelier de couronne de tête avec la créatrice Maryrose dream.

