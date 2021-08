Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis ATELIER- CONFÉRENCE : LE CHAMP DES FEMMES Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

ATELIER- CONFÉRENCE : LE CHAMP DES FEMMES Cinéma Le Trianon, 18 septembre 2021, Romainville. ATELIER- CONFÉRENCE : LE CHAMP DES FEMMES

Cinéma Le Trianon, le samedi 18 septembre à 19:30 Atelier-conférence autour de la thématique des femmes au cinéma. Durée : 1 heure Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville