Atelier-conférence : L’adaptation des plantes à leur milieu Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Atelier-conférence : L’adaptation des plantes à leur milieu Le Havre, 25 mai 2022, Le Havre. Atelier-conférence : L’adaptation des plantes à leur milieu Le Havre

2022-05-25 – 2022-05-25

Le Havre Seine-Maritime Certains milieux ont des caractéristiques bien particulières comme les tourbières, les déserts qui limitent le développement des végétaux. La diversité des milieux est le résultat de la capacité des végétaux à s’adapter. Comment s’adaptent-ils face à ces contraintes climatiques ? Venez découvrir et apprendre au côté d’un jardinier les différentes techniques développées par les plantes pour coloniser ces milieux difficiles. Le mercredi 25 mai de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. Certains milieux ont des caractéristiques bien particulières comme les tourbières, les déserts qui limitent le développement des végétaux. La diversité des milieux est le résultat de la capacité des végétaux à s’adapter. Comment s’adaptent-ils face… jardinssuspendus@lehavre.fr +33 2 32 74 04 33 Certains milieux ont des caractéristiques bien particulières comme les tourbières, les déserts qui limitent le développement des végétaux. La diversité des milieux est le résultat de la capacité des végétaux à s’adapter. Comment s’adaptent-ils face à ces contraintes climatiques ? Venez découvrir et apprendre au côté d’un jardinier les différentes techniques développées par les plantes pour coloniser ces milieux difficiles. Le mercredi 25 mai de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier. Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Atelier-conférence : L’adaptation des plantes à leur milieu Le Havre 2022-05-25 was last modified: by Atelier-conférence : L’adaptation des plantes à leur milieu Le Havre Le Havre 25 mai 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime