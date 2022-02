Atelier « Confection couronne de Noël » Jardin Botanique de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

En participant à cet atelier, vous serez à même de créer vos propres couronnes de Noël qui serviront à décorer joyeusement vos tables de festivités. Mardi 22 et jeudi 24 novembre 2022 de 14h à 16h RV au Jardin botanique de Tourcoing, 32 rue du Moulin Fagot à Tourcoing à 13h50 Accès : métro – tram Tourcoing centre Tarifs* : gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents Inscriptions avant le 15 novembre 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

