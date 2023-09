La Promesse de l’Aube, d’après Romain Gary, mise en scène de Stéphanie Laporte et Dominique Scheer La Virgule Tourcoing, 14 mai 2024, Tourcoing.

La Promesse de l’Aube, d’après Romain Gary, mise en scène de Stéphanie Laporte et Dominique Scheer 14 mai – 1 juin 2024 La Virgule s’inscrire/ réservation conseillée

Seul sur scène, Franck Desmedt (Molière du second rôle dans Adieu Monsieur Haffman) s’empare d’un récit qui relate l’enfance et la jeunesse de Romain Gary, l’un des auteurs les plus mystérieux du vingtième siècle. Avec sobriété, il parvient à devenir tous les personnages du roman : la mère de Gary, ancienne actrice russe portée par un amour et une foi inconditionnels en son fils, qui lutte sans trêve contre l’adversité pour que celui-ci connaisse un destin grandiose ; la multitude de personnages croisés par l’auteur au cours d’une vie simplement romanesque : le Roi de Suède rencontré par hasard au club de tennis, De Gaulle lançant son appel à résister. Il incarne enfin, avec virtuosité, le seul auteur qui, par malice, obtiendra deux fois le Goncourt, une histoire pleine d’humour et de tendresse, l’histoire de celui qui voulut être conforme aux rêves de grandeur que sa mère avait pour lui et qui fit de son existence une sorte de chef d’oeuvre. Un des récits les plus émouvants jamais écrit sur l’amour maternel et la fidélité d’un fils.

La Virgule 82 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France http://www.lavirgule.com/ https://www.facebook.comlavirgulectct [{« type »: « email », « value »: « resa@lavirgule.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320271363 »}] https://jereserve.maplace.fr/reservation.php?menu=evenement&societe=LAVIRGULE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-14T20:00:00+02:00 – 2024-05-14T21:40:00+02:00

2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:40:00+02:00

