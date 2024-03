Nuit syrienne avec l’atelier des artistes en exil Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, samedi 18 mai 2024.

L’atelier des artistes en exil (aa-e) se donne pour mission d’identifier des artistes en exil et de les accompagner dans leurs nouvelles vies. L’IMA-Tourcoing invite trois artistes syriens de l’aa-e à l’occasion d’une nuit festive ouverte à tous et consacrée aux répertoires traditionnels syriens.

Des concerts poncuteront la soirée de 19h à 23h.

Rooney Lumière – Oud

Né en 1990 à Homs en Syrie, Rooney Lumière est musicien (oud, composition). Élevé dans une famille férue de musique, il débute l’apprentissage du oud et du piano à l’âge de 10 ans. Il commence des études au Higher Institut of Dramatic Arts and Music de Damas mais ne peut pas les terminer en raison de la révolution (2011). Son approche du oud mélange les influences orientales et occidentales : il utilise des répertoires très variés allant du jazz à la musique contemporaine, de la pop anglaise au flamenco en passant par le répertoire oriental classique. Rooney Lumière se produit à Damas et Homs dans différentes salles de concert avant d’être contraint de fuir la Syrie en 2018. Il arrive en France en mai 2019. Il est membre de l’atelier des artistes en exil. Il exécute un solo de oud au Mucem lors de la première édition de Party en exil à Marseille.

Kaysar Abou Zer – Buzuq

Né en 1986 à Ar-raqqah, en Syrie, Kaysar Abou Zer est musicien, compositeur, chanteur et il joue le oud, le buzuq et le violon. Il commence à chanter depuis son plus jeune âge, puis il apprend à jouer le buzuq pour accompagner le chant. Il étudie la musique à Damas, en parallèle avec ses études en littérature arabe à Raqqah. Il fonde le groupe Arios en Syrie, avec lequel il se produit à Istanbul, Antioch et Adana. Arrivé en France en 2016, il fait un Master en littérature et musicologie à l’INALCO où il devient chercheur sur la musique multilingue Mésopotamienne ainsi que chef de la chorale orientale en 2019. Il fonde le groupe CEGA et se produit à Nantes et à la Cité universitaire à Paris avec la chorale de Al-Wissal. Il est membre de l’atelier des artistes en exil.

Amal Alnabwany – danse

Née en 1982 à Swayda en Syrie, Amal Alnabwany s’illustre depuis plusieurs années dans la pratique chorégraphique. Elle pratique la danse classique, le contemporain, l’improvisation ainsi que la danse orientale traditionnelle. Elle est professeure de danse depuis 2003. En 2006 elle est diplômée de l’Institut des Arts Théâtraux section Danse expressive de Damas. En 2020 elle obtient l’équivalence au Diplôme d’État de Professeure de Danse option jazz, accordée par le Ministère de la Culture en 2020. Elle est également professeure de yoga Ashtenga et de « yin » yoga depuis 2016 en Guinée Conakry. Arrivée en France en 2020, elle est membre de l’atelier des artistes en exil et fait un master en danse parcours « savoir de corps dansant : improvisation, transmission, archives » à l’ Université Côte d’Azur à Nice.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Installé dans l'ancienne école de natation de Tourcoing, l'Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France.

