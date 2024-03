Histoire en l’air « Neige, le blanc et les couleurs » Médiathèque André Malraux Tourcoing, mercredi 15 mai 2024.

Histoire en l’air « Neige, le blanc et les couleurs » Laissez-vous entraîner dans le monde de « Neige » par les couleurs de l’arc en ciel et un soupçon de magie ! Mercredi 15 mai, 14h30, 16h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 1 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dans le cadre du Kiosque Citoyen « Une grainothèque pour plus de vert chez vous » et à l’occasion du Printemps Impressionniste, venez découvrir le très bel album d’Emilie Vast « Neige, le blanc et les couleurs » grâce à une lecture animée à la verticale proposée par Maryline Mahuet.

Vous pourrez voir, toucher et animer le monde merveilleux de « Neige, la tourterelle ».

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

