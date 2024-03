Atelier 4 saisons MUba Eugène Leroy Tourcoing, mercredi 15 mai 2024.

Atelier 4 saisons Chaque semaine, en période scolaire, les enfants découvrent ses différentes techniques de création en lien avec l’exposition et les collections du musée. 15 mai – 26 juin MUba Eugène Leroy Inscription à l’année : 102 € par enfant, 92 € pour le deuxième enfant.

Inscription au trimestre : 38 € par enfant, 33 € pour le deuxième enfant.

Une année : 30 séances

Un trimestre : 10 séances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T13:30:00+02:00 – 2024-05-15T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-26T13:30:00+02:00 – 2024-06-26T15:30:00+02:00

Une touche de couleur

On peut aussi bien peindre avec des petites touches de couleurs pures, ou bien avec de grands aplats. Découvrez de nouvelles manières de représenter les paysages qui vous entourent en expérimentant les différentes approches présentées dans l’exposition : impressionnisme, pointillismes….

Les ateliers sont animés par les conférenciers du MUba Eugène Leroy : Margaux Dodard, Tristan Heili, Séléné Lavina, Pierre Saunier, Mathilde Zafirov.

2 groupes : 5-7 ans et 8-12 ans.

