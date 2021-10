Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche, Saint-Sauveur-le-Vicomte Atelier compostage Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Catégories d’évènement: Manche

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Atelier compostage Saint-Sauveur-le-Vicomte, 30 octobre 2021, Saint-Sauveur-le-Vicomte. Atelier compostage 2021-10-30 14:30:00 – 2021-10-30 Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Saint-Sauveur-le-Vicomte Pourquoi composter ? Comment fabriquer un bon compost, les utilisations au jardin, les différents composteurs … Grâce à cet atelier vous découvrirez toutes les clés pour réussir un compost efficace et bénéfique pour son jardin.

Cette sortie est proposée dans le cadre du parcours Jardin au Naturel de l’École des Envolées. Découvrez l’ensemble du parcours ici : https://parc-cotentin-bessin.fr/parcours-jardin-au-naturel

Tarif Parcours (5 ateliers) : Plein tarif 40€ / Tarif réduit : 20€ (chômeurs et étudiants)

Tarif pour un atelier : 10€ dernière mise à jour : 2021-10-02 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Sauveur-le-Vicomte Autres Lieu Saint-Sauveur-le-Vicomte Adresse Maison du Parc 3 village Ponts d'Ouve Ville Saint-Sauveur-le-Vicomte lieuville 49.29764#-1.25316