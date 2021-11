Pantin Maison de l'emploi Pantin Pantin, Seine-Saint-Denis ATELIER COMMENT TROUVER MA FORMATION Maison de l’emploi Pantin Pantin Catégories d’évènement: Pantin

ATELIER COMMENT TROUVER MA FORMATION ? ————————————– Peut-on se former à tout âge ? Où chercher ? Comment la financer ? —————————————————————— ### **PROGRAMME** * Être prêt.e pour sa recherche de formation * Comment chercher sa formation * Financer sa formation * Focus : CPF, alternance, * VAE, se former lorsqu’on est salarié.e ### LE JEUDI 16 DECEMBRE 2021 à 9h30 ### À LA MAISON DE L’EMPLOI À PANTIN **7 rue de la liberté 93500 Pantin** **Renseignements et Inscirption au 01 83 74 56 30**

