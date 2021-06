Bourg-la-Reine Ici on Seme Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine Atelier Co-Réparation de Vélo Ici on Seme Bourg-la-Reine Catégories d’évènement: Bourg-la-Reine

Hauts-de-Seine

Atelier Co-Réparation de Vélo Ici on Seme, 26 juin 2021-26 juin 2021, Bourg-la-Reine. Atelier Co-Réparation de Vélo

Ici on Seme, le samedi 26 juin à 09:30

Viens apprendre à réparer ton vélo avec nous ! L’été arrive mais tu es coincé car ton vélo dort dans le garage par manque de réparation* ? Viens profiter de l’atelier co-réparation pour le remettre en état tout en apprenant avec l’aide de l’association Bourg la Reine à vélo. Des outils et des consommables seront présents sur place, nous n’attendons plus que toi ! Si la réparation nécessite des consommables : > tu peux apporter tes propres pièces détachées ou > nous proposerons à l’achat des consommables à prix négociés le jour J L’atelier est à prix libre mais la réservation et l’adhésion à l’association est obligatoire *Hors changement boitier pédalier, transmission complexe, hors partie électrique des VAE **L’atelier co réparation n’est pas agréé par l’opération coup de pouce vélo

L’atelier est à prix libre mais la réservation et l’adhésion à l’association est obligatoire

Viens apprendre à réparer ton vélo avec nous ! L’été arrive mais tu es coincé car ton vélo dort dans le garage par manque de réparation? profite de l’atelier co-réparation pour le remettre en état Ici on Seme 26 rue jean roger thorelle Bourg-la-Reine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T09:30:00 2021-06-26T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu Ici on Seme Adresse 26 rue jean roger thorelle Ville Bourg-la-Reine lieuville Ici on Seme Bourg-la-Reine