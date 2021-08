Tournus Hôtel-Dieu de Tournus Saône-et-Loire, Tournus Atelier Cluedo à l’Hôtel-Dieu de Tournus Hôtel-Dieu de Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

le samedi 18 septembre à Hôtel-Dieu de Tournus

Atelier Cluedo à l’Hôtel-Dieu de Tournus La recette du vinaigre des QUatre Voleurs a disparu. Quelqu’un l’a volée… Venez nous aider à démasquer le voleur !

Gratuit | Sur inscription – Nombre de places limitées

Les enfants pourront découvrir l’Hôtel-Dieu de Tournus sous un angle ludique en jouant à un Cluedo ! Mais qui a volé la fameuse recette du vinaigre des Quatre Voleurs ? Hôtel-Dieu de Tournus 21 rue de l’hôpital, 71543 Tournus Tournus Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00

