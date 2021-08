Hagetmau Hagetmau Hagetmau, Landes Atelier Chocolat avec Delphine Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: Hagetmau

Landes

Atelier Chocolat avec Delphine Hagetmau, 16 octobre 2021, Hagetmau. Atelier Chocolat avec Delphine 2021-10-16 14:30:00 – 2021-10-16 17:30:00 O mon gâteau 81 rue du Docteur Larquier

Venez assister à une démonstration, dégustation avec Delphine, Maitre pâtissier chocolatier. Elle vous dévoilera quelques secrets de confection de sujet chocolaté et vos papilles en éveil, vous dégusterez ces préparations. De la douceur du chocolat au bien-être, il n'y a qu'un pas, votre participation sera reversée à l'association la "HOLI".

Détails Catégories d’évènement: Hagetmau, Landes Autres Lieu Hagetmau Adresse O mon gâteau 81 rue du Docteur Larquier Ville Hagetmau lieuville 43.65559#-0.59359