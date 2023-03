L’Atelier Chantal C. ouvre ses portes Atelier Chantal C. Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

L’Atelier Chantal C. ouvre ses portes Atelier Chantal C., 1 avril 2023, Rennes. L’Atelier Chantal C. ouvre ses portes 1 et 2 avril Atelier Chantal C. L’atelier Chantal C. est un lieu de création céramique mais c’est aussi un espace de transmission et de partage.

Formations, expositions et collaborations avec différents artisans et artistes y sont régulièrement l’occasion d’ouvrir le champ des pratiques et des rencontres.

Pour l’édition 2023 des Journées Européennes des Métiers d’Art, je vous propose de venir découvrir mes créations ainsi que les différentes techniques que je mobilise pour sublimer l’argile et façonner des pièces aussi bien utilitaires qu’artistiques.

Parallèlement à ma pratique du tournage j’ai progressivement recouru à la technique du colombin pour façonner des pièces de taille plus importante.

L’ouverture de mon atelier sera donc l’occasion pour moi de vous présenter ces deux aspects de ma production céramique.

Vous pourrez ainsi assister à des démonstrations de tournage et également à la création d’une pièce aux colombins.

Sans oublier la déambulation dans l’espace Exposition de l’atelier qui vous permettra d’appréhender l’argile sublimé par le travail de la main. Atelier Chantal C. 93, rue de Châteaugiron Rennes 35042 Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://atelierchantalc.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Atelier Céramique Tournage Colombins Exposition Atelier Chantal C.

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Atelier Chantal C. Adresse 93, rue de Châteaugiron Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Atelier Chantal C. Rennes

Atelier Chantal C. Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

L’Atelier Chantal C. ouvre ses portes Atelier Chantal C. 2023-04-01 was last modified: by L’Atelier Chantal C. ouvre ses portes Atelier Chantal C. Atelier Chantal C. 1 avril 2023 Atelier Chantal C. Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine