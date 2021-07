Jouars-Pontchartrain Diodurum (la cité des dieux) - La ferme d'Ithe Jouars-Pontchartrain, Yvelines Atelier céramique pour les enfants. En partenariat avec l’Inrap Diodurum (la cité des dieux) – La ferme d’Ithe Jouars-Pontchartrain Catégories d’évènement: Jouars-Pontchartrain

Vous avez envie d’expérimenter l’étude des poteries archéologiques ? Devenez archéologue/céramologue le temps d’une animation. Un laboratoire itinérant* animé par Véronique Pissot, céramologue à l’Inrap : remontage, dessins, étude… Les étapes d’une enquête pour découvrir le travail d’un expert de l’archéologie. À partir de 6 ans. *coproduction Cap’Archéo-Cap Sciences / Inrap, avec le soutien de la Fondation EDF

Inscription par mail ou sur place. Groupe de 5 à 6 enfants toutes les 2 heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d'évènement: Jouars-Pontchartrain, Yvelines Lieu Diodurum (la cité des dieux) - La ferme d'Ithe Adresse Route de Bazoches 78760 Jouars-Pontchartrain Ville Jouars-Pontchartrain