Atelier : Bricoler et décorer au naturel Étréaupont, 21 octobre 2021, Étréaupont.

Atelier : Bricoler et décorer au naturel 2021-10-21 – 2021-10-21

Étréaupont Aisne Étréaupont

Peintures, entretien du bois, revêtements de sol, meubles… Comment bien les choisir pour minimiser leurs impacts sur la santé et l’environnement ? Quelles questions se poser avant d’acheter et quels réflexes adopter lors de la mise en œuvre ? Vous découvrirez et fabriquerez des recettes de peintures au naturel saines pour la qualité de l’air intérieur et la santé.

Lieu exact communiqué à l’inscription.

contact@cpie-hautsdefrance.fr +33 3 23 80 03 02 http://www.cpie-aisne.com/

URCPIE de Picardie

