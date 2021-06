Chateauneuf-sur-loire Jennifleurs,78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-Loire Atelier bien-être : Mon shampoing solide Jennifleurs,78 rue Bonne Dame Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Jennifleurs, 78 rue Bonne Dame, le dimanche 5 septembre à 15:30

Vous serez accueilli(e)s avec une tisane. Pendant cet atelier vous fabriquerez votre shampoing solide adapté à vos cheveux. Je vous parlerai des propriétés des matières premières naturelles que nous utiliserons. Vous repartirez avec votre confection et la fiche atelier contenant les propriétés et la recette. Durée de l’atelier : 1 h 30 Frais de participation : 20€ par personne Inscription: jennifleurs45@gmail.com ou 06 74 91 35 43

Voir http://www.jennifleurs.fr/ateliers/cosmetique/shampoing-solide/

